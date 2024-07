F-16's vliegen nog deze zomer boven Oekraïne, zeggen Nederland, VS en Denemarken

Oekraïne kan nog deze zomer vliegen met Nederlandse en Deense F-16's. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de VS, Nederland en Denemarken die het Witte Huis vanmiddag heeft verstuurd. Volgens de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken zijn de toestellen al onderweg.

Blinken meldt verder er de komende dagen meer bekend wordt gemaakt over aanvullende steun voor Oekraïne.

Vorige week maandag liet toenmalig minister OIlongren van Defensie de Tweede Kamer weten dat Nederland de exportvergunning voor de levering van F-16's rond heeft. Ze schreef in een brief dat de vliegtuigen "spoedig" zouden worden geleverd.

Veertien F-16's

In totaal levert Nederland veertien F-16-straaljagers aan Oekraïne. Nederland is een van de landen die deel uitmaken van de 'Air Force Capability Coalition for Ukraine', een samenwerkingsverband dat de Oekraïense luchtmacht ondersteunt. Ook België en Noorwegen hebben volgens de verklaring toegezegd meer F-16's te leveren.

Behalve bij het leveren van F-16's zijn de samenwerkende landen betrokken bij het onderhoud van de vliegtuigen en het trainen van piloten en ondersteunend personeel.