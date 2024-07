Vingegaard klopt Pogacar verrassend in de sprint, Evenepoel en Roglic verliezen tijd

Na een dag zonder aanvalslust was er in de twaalfde etappe direct strijd te zien. Een plekje in de kopgroep was populair, dus al vanaf de officiële start was er een spervuur aan demarrages te zien.

Het duurde heel lang totdat het peloton vrede had met de groep die vooruit reed. Commentator Michael Boogerd vertelde dat zo'n lange strijd om in de kopgroep te zitten "afzien geblazen" is.