Rechter: werkenden voor zzp-platform Temper zijn geen uitzendkracht

Mensen die werkzaam zijn voor het platform Temper zijn geen uitzendkrachten, maar zzp'ers. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Daarmee verliezen de vakbonden FNV en CNV een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen. De bonden vinden dat de werkkrachten schijnzelfstandig aan het werk zijn.

Via Temper kun je klussen aannemen in bijvoorbeeld de horeca, retail of logistiek. Ze zouden daarom eigenlijk onder de cao moeten vallen voor uitzendkrachten, vinden de vakbonden. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Volgens de rechtbank is er geen sprake van 'formeel werkgeversgezag' vanuit Temper en betaalt het platform de vaak jonge mensen niet zelf, maar de opdrachtgevers.

Ook is er geen verplichting om het werk zelf uit te voeren, je kan een klus aannemen via het platform en die door iemand anders laten uitvoeren zonder toestemming van Temper.

'Onbegrijpelijke uitspraak'

De vakbonden reageren teleurgesteld. "Een onbegrijpelijke uitspraak, die in strijd is met andere jurisprudentie van de afgelopen jaren in andere platformzaken. We kunnen niet anders dan in hoger beroep gaan", aldus FNV en CNV.

Temper laat op de eigen website weten blij te zijn met de uitspraak. In een bericht laat CEO Maarten Zoomers weten: "Anders dan traditionele vormen van 'flex', die eigenlijk alleen flexibel zijn voor werkgevers, biedt ons model echte autonomie en flexibiliteit aan werkenden. Wij zijn daarom verheugd met het oordeel van de rechtbank, dat bevestigt dat dit model bestaansrecht heeft."

De vakbonden strijden al langer tegen platformconstructies. Ook andere freelanceplatforms zoals YoungOnes werken volgens FNV met een vergelijkbare constructie en zijn daarom een uitzendbureau, maar daar is volgens het platform zelf geen sprake van. Zij laten weten blij te zijn met het vonnis.

Eerder startte de FNV een rechtszaak tegen Deliveroo. Bezorgers van dat platform waren op papier zzp'ers, maar daar oordeelde de rechter dat zij in loondienst hadden gemoeten. Daarmee kregen werknemers recht op het cao-loon, vakantiedagen en pensioenopbouw. Inmiddels is Deliveroo vertrokken uit Nederland.