Britse politie zoekt jonge man, verdacht van drievoudige moord

"Hoewel we nog aan het begin van het onderzoek staan, zijn we actief op zoek naar Kyle Clifford. We denken dat hij zich in Hertfordshire of Noord-London ophoudt", zegt een woordvoerder van het onderzoeksteam.

De man heeft mogelijk een kruisboog bij zich. "Als je denkt dat je hem ziet, ga niet naar hem toe, maar bel dan meteen 999." Dat is het 112-alarmnummer in het Verenigd Koninkrijk.

De politie zoekt contact met iedereen die tussen 12.00 uur en 19.00 uur in de buurt van het adres in Bushey was en mogelijk iets heeft gezien dat voor het onderzoek van belang kan zijn.