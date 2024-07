Oranje mag van Koeman even genieten van halve finale EK: 'Maar willen wel verder'

"Dit voelt wel bijzonder", moet zelfs Ronald Koeman, Europees kampioen van 1988, aan de vooravond van de halve finale van dit EK toegeven. Nog twee hordes en een rondvaart lonkt. "We hebben met elkaar een droom", vertelt de bondscoach in Dortmund.

"De halve finale, in een geweldig stadion, tegen een grote natie, met veel steun van de Nederlandse supporters. We mogen wel even genieten van het moment waar we nu zijn", stelt Koeman, om er direct aan toe te voegen: "Maar wij willen verder."

De groepsfase was interessant, Roemenië was leuk, Turkije was spannend, maar het gaat er nu écht om. Je voelt aan alles dat er een historische voetbaldag aankomt. Het Nederlands elftal kan, gesteund door zo'n 80.000 landgenoten, voor het eerst in 36 jaar weer de finale van het EK halen.

Bijgeloof telt

De eerste details van een eventuele huldiging zijn al bekend. Mocht Oranje de beker winnen, dan mag aanvoerder Virgil van Dijk die dinsdag tonen voor een uitzinnige menigte in Amsterdam. Een soort Koningsdag 3.0.