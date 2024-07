Beer in Roemenië sleept wandelaar wildernis in en doodt haar

De politie in Roemenië heeft een bruine beer doodgeschoten die even daarvoor een wandelaar had gedood. De wandelaar, een 19-jarige vrouw, maakte een tocht in de Karpaten ten zuiden van de stad Brasov. Een getuige zag dat de beer de vrouw aanviel en de wildernis in sleepte. Hij belde daarop 112.

Een reddingsteam was snel ter plaatse, maar de zoektocht was bijzonder lastig. Het terrein is moeilijk begaanbaar en de beer dreigde ook de hulpverleners aan te vallen. Daarom schoten ze het dier dood. Uiteindelijk werd het verminkte lichaam van de vrouw gevonden. Ze was op dat moment al overleden.

In de Roemeense Karpaten wonen naar schatting van de regering zo'n 8000 beren. Die dringen geregeld bewoond gebied binnen en vallen ook mensen aan.

De minister van Natuur wil naar aanleiding van dit voorval meer beren laten afschieten. Hij pleit voor een afschot van 500 dieren per jaar. Nu zijn dat er nog 220.