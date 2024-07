Supermarkten eerder dicht, theaters passen tijden aan om halve finale EK

Veel Nederlanders zullen vanavond voor de buis zitten om de halve finale van het EK voetbal tussen Nederland en Engeland te zien. Maar de Oranjekoorts heerst en bedrijven sturen hun medewerkers eerder naar huis, zodat ze zich op de wedstrijd om 21.00 uur vanavond kunnen voorbereiden.

Zo sluiten verschillende supermarktketens de deuren eerder dan normaal, bijvoorbeeld Lidl. "We willen iedereen de mogelijkheid geven om deze unieke gebeurtenis samen met familie en vrienden mee te maken", zegt een woordvoerder. Ook de supermarkten van Dirk en Hoogvliet gaan eerder dicht.

Bij Albert Heijn, Jumbo en Plus zijn de winkels tijdens de wedstrijd open, al kan dat verschillen per franchisenemer. "We hebben geen vast beleid daarvoor, dus de winkels zijn in principe gewoon open. Het zal lekker rustig zijn", zegt een woordvoerder van Jumbo.

De bouwmarkten Hornbach en Praxis blijven ook open. "We hebben altijd een minimale bezetting nodig, maar er is rekening gehouden met de medewerkers die echt het voetbal willen zien", vertelt een woordvoerder van de Hornbach.

Sporten kan nog steeds

Voor wie het sportfestijn niet op de tv wil zien, maar zelf wil bewegen, kan nog steeds terecht bij veel sportscholen. Zo blijft sportschoolketen Sportcity, met 110 vestigingen door het hele land, gewoon open. "Er zijn veel leden die wel zelf willen sporten, die mogelijkheid bieden wij graag."

Een andere keten, Fit20, heeft verschillende openingstijden. "Toevallig hebben wij vanavond een laatste training en die stopt om 20:20 uur, maar dat is niet gepland om rekening te houden met het Nederlands Elftal", vertelt Gerald Booij van de vestiging in Hoogeveen. "Maar ik ga zeker kijken."

Bij Anytime Fitness in Harlingen blijven de deuren open: "Wij zijn 24/7 open, dus mensen kunnen bij ons altijd sporten", vertelt een medewerker. "Het personeel in de avond kan een halfuurtje eerder weg, om 21:00 uur. Dus dan gaan we snel naar huis om de wedstrijd nog te zien." Leden van de sportschool hebben een pasje om de deur te openen en kunnen nog steeds sporten.

Bioscoop en theater

Voor wie de wedstrijd op een groot scherm in de bioscoop wil bekijken, is dat ook mogelijk. Bij de bioscopen van Pathé wordt de wedstrijd al sinds de groepsfase getoond op het grote doek. "Die zijn vrijwel allemaal uitverkocht. Ook voor vandaag loopt het heel goed. De finale gaan we sowieso vertonen, hopelijk met Nederland erbij", vertelt een woordvoerder.

Mensen die een theaterbezoek gepland hebben, moeten opletten of de tijd niet is aangepast. Zo is de voorstelling van Najib Amhali in Carré vanavond een uur vervroegd naar 19:00 uur. "Bij de vorige wedstrijd hebben we dat ook al gedaan", legt een woordvoerder van de schouwburg uit. "Stel dat Nederland doorgaat naar de finale zondag, dan passen we de tijden ook aan."

Voor de spektakelmusical 'Het was Zondag in het Zuiden' in het Limburgse Tegelen worden de tijden niet aangepast. "De kaartverkoop is ook niet teruggevallen. Sterker nog: we merken dat er eigenlijk nog steeds kaarten worden verkocht. Er zijn ook mensen die niet van voetbal houden", vertelt Joyce Lenssen van de Toneelgroep Maastricht.

Of de tijden zondag ook worden aangepast, is nog een discussiepunt. "Dat hangt natuurlijk ook af van de voetballers vanavond."

In 2014 keek een recordaantal mensen naar de halve finale tussen Argentinië en Nederland, ruim 9 miljoen. Of dat record geëvenaard wordt of misschien zelfs wordt verbroken, weten we morgen.