Vader Yamal krankzinnig trots op zoon Lamine: 'Het leven is zo mooi'

In het plaatselijke café El Cordobés volgt de buurt alle wedstrijden van Yamal. De eigenaar, Juan Carlos Serrano, opende de bar dertig jaar geleden en sinds tien jaar is Yamals vader er een vaste klant.

"We hebben elkaar ontmoet in de buurt", zei Serrano tegen de Amerikaanse sportwebsite The Athletic. "We kennen elkaar hier allemaal. Ik zag hoe Mounir zijn zoon Lamine de hele tijd meenam om te voetballen, vanaf zijn zesde. Hij nam altijd boterhammen mee die zijn grootmoeder voor hem maakte. Hij is erg gehecht aan zijn grootmoeder."

Geen geld voor trein

Volgens The Athletic hielp Serrano Nasraoui met de droom voor zijn zoon. Yamals familie kon soms geen treinkaartje betalen en Serrano ondersteunde hen. Nu heeft de bijna 17-jarige aanvaller een transferbedrag van 90 miljoen euro achter zijn naam staan. En is hij een boegbeeld voor de wijk.