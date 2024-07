Verffabrikant AkzoNobel handelde tot voor kort met Rusland

Verffabrikant AkzoNobel betaalde de afgelopen twee jaar 16 miljoen euro winstbelasting aan Rusland. Ook leverde de multinational tot voor kort nog grondstoffen voor verf. Tot die conclusie komt NRC. De krant ziet in de boekhouding van een Russisch dochterbedrijf dat de omzet en de winst zijn gestegen en dat er belasting is afgedragen aan de Russische staat.

Eerder schreef AkzoNobel dat het de Russische activiteiten juist wilde halveren. Er zijn wel degelijk veel bedrijfsonderdelen in Rusland stopgezet, zegt de verfmaker. De Russische fabrieken maken alleen nog maar "decoratieve verven", zegt het bedrijf.

"Van wat is overgebleven is tegen de verwachting in inderdaad het volume gegroeid," zegt een woordvoerder. "Dan moet je winstbelasting betalen, want anders loop je het risico dat Rusland het bedrijf nationaliseert."

Toch nog export

Ook importeerde AkzoNobel Rusland nog grondstoffen voor verf en lak, blijkt uit de administratie van de Russische douane, in handen van NRC. De grondstoffen zouden zijn verstuurd vanuit landen die Rusland minder strenge sancties hebben opgelegd dan de EU.

Volgens AkzoNobel zelf is de invoer van grondstoffen in mei gestopt. Eerder was niet mogelijk in verband met lopende contracten, zegt het bedrijf. Ook ontkent het dat EU-sancties tegen Rusland zijn omzeild door grondstoffen via een ander land te exporteren.

Helemaal afstoten van de Russische activiteiten wil Akzo niet. "Dat hebben we ook nooit gezegd," zegt de woordvoerder. "Dan verkoop je misschien een bedrijfstak voor 1 euro aan een bedrijf waar je liever niet aan verkoopt. We voelen ook een verantwoordelijkheid voor onze medewerkers daar."

Heineken deed het

Andere bedrijven zaten ook lang met dat dilemma, maar namen uiteindelijk hun verlies. Zo verkocht Heineken vorig jaar zomer zijn Russische activiteiten inderdaad voor 1 euro, maar het bedrijf vond daar wel een partij voor die niet verbonden was aan een gesanctioneerde koper en zorgde met de verkoop ook dat het personeel niet op straat kwam te staan.