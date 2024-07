Saai voetbal of niet, Engelse spelers laten Southgate niet vallen: 'Hij luistert naar je'

Kom bij Luke Shaw niet aanzetten met kritische vragen over zijn bondscoach Gareth Southgate.

"We love him", zei de Engelse linksback maandag tijdens een persconferentie voor de halve finale van het EK tegen Nederland. "Hij geeft ons precies wat we nodig hebben. Ik snap alle kritiek ook niet zo goed."

Kom niet aan Southgate, wil hij maar zeggen. En Shaw, ondanks een lange blessure opgeroepen voor dit EK, is zeker niet de enige Engelse international die het met volle overtuiging opneemt voor zijn trainer.

Anti-Southgate-sentiment

In Engeland ontstond de laatste weken een hardnekkig anti-Southgate-sentiment. De frustratie over het saaie spel en de behoudende keuzes van Engeland bereikte de afgelopen week een hoogtepunt.

De tijden dat er massaal supportersliedjes ('Southgate you're the one!) voor hem werden bedacht en dat fans in een 'Southgate-gilet' naar het stadion gingen, liggen inmiddels in het verleden. De successen die hij boekte (halve finale WK 2018, finale EK 2020) zijn door velen al een beetje vergeten.

Dat hij in ieder geval statistisch gezien bij de beste Engelse bondscoaches ooit hoort, gaat er nu even niet in. Vooral na de slechte wedstrijd tegen Slowakije, waarin Jude Bellingham met een omhaal ternauwernood uitschakeling voorkwam, was men er in Engeland behoorlijk klaar mee.