Verslagenheid in kinderziekenhuis Kyiv: 'Maar geen plek voor emoties'

Beide slachtoffers werkten in het departement waar nierpatiënten werden behandeld. Een arts had net haar stage afgerond, de ander was een meer ervaren dokter, zegt Lisitsia. "Eerlijk gezegd is het moeilijk om over deze verliezen te praten, dat doet pijn", zegt ze. Bij de grootschalige aanval van maandagochtend kwamen in heel Oekraïne meer dan dertig mensen om het leven.

Het werk in het ziekenhuis is grotendeels stilgelegd, omdat er geen elektriciteit is. Patiënten zijn overgebracht naar andere locaties. "Gelukkig zijn er geen patiënten omgekomen en kunnen ze op andere plekken geholpen worden," zegt Tsjernysjoek.

Bekijk hier de reacties van ziekenhuismedewerkers na de raketaanval: