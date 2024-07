Ierse aangeklaagd in Dubai na zelfmoordpoging vanwege mishandeling door echtgenoot

Een Ierse vrouw wordt in Dubai aangeklaagd voor een zelfmoordpoging en het drinken van alcohol nadat ze naar verluidt slachtoffer was geworden van huiselijk geweld. De vrouw mag in afwachting van een strafzaak tegen haar het land niet verlaten, maar de Ierse regering probeert haar terug naar Ierland te krijgen.

Tori Towey (28) werkt als stewardess voor de vliegmaatschappij Emirates en woont in Dubai. De Ierse premier Simon Harris zei zich te willen inzetten voor Towey nadat hij van Sinn Féin-leider Mary Lou McDonald over haar had gehoord.

McDonald vertelde in een toespraak in het Ierse parlement dat ze gisteren met Towey heeft gesproken. Ze zei dat Towey's moeder naar Dubai is gereisd om bij haar te zijn en dat ze naar huis wil, zei McDonald. "Ze is het slachtoffer geweest van het grofste huiselijk geweld", zei de Sinn Féin-leider. "En haar paspoort is vernietigd. Er is haar een reisverbod opgelegd."

Aangeklaagd door echtgenoot

Towey verblijft momenteel in een gehuurd pand in Dubai met haar moeder Caroline, meldt Sky News. De familie wordt bijgestaan door de belangenorganisatie Detained in Dubai (DiD). "We roepen de autoriteiten van Dubai op om de aanklacht tegen Tori in te trekken, het reisverbod op te heffen en haar met haar moeder naar Ierland te laten vliegen", meldt de belangenorganisatie.

Op de site van DiD wordt vermeld dat Towey meermaals mishandeld werd door haar Zuid-Afrikaanse echtgenoot. Nadat hij haar opnieuw ernstig had toegetakeld en haar paspoort had verscheurd, deed Towey aangifte bij de politie. Toen ze haar paspoort wilde vervangen, kwam ze erachter dat ze een reisverbod opgelegd had gekregen.

Volgens DiD kwam dat omdat haar man haar heeft aangeklaagd. Het is volgens de organisatie gebruikelijk dat echtgenoten preventieve rechtszaken beginnen om zichzelf te beschermen tegen strafzaken van huiselijk geweld.

Na een tijd van relatieve rust ging het opnieuw mis, nadat Towey's echtgenoot haar had beschuldigd vreemd te gaan en had gedreigd haar te vermoorden. Towey sloot zichzelf daarna op in de badkamer en probeerde zelfmoord te plegen.

'Volgende week thuis'

In Dubai is een poging tot zelfmoord doen historisch gezien illegaal, zegt bestuursvoorzitter van DiD en mensenrechtenadvocaat Radha Stirling tegen de BBC. En omdat Towey en haar man die avond wijn hadden gedronken, wordt ze ook beschuldigd van alcoholgebruik. "Vreemd genoeg hebben de Emiraten veel gedaan om alcoholgebruik als legaal in het land te promoten. In werkelijkheid worden mensen nog steeds regelmatig beschuldigd van alcoholgebruik en -bezit", zegt Stirling.

Towey moet volgende week voor de rechter verschijnen. Zelfs als ze onschuldig wordt bevonden, kan het juridische proces "maanden en maanden" duren, zegt Stirling.

De familie is optimistisch dat internationale druk de zaak van de Ierse ten goede zal komen. "Als de Ierse regering haar zaak steunt en diplomatiek alles doet wat ze kan, is het zeer waarschijnlijk dat ze volgende week thuis in Ierland zal zijn", hoopt Stirling.