Hitterecord gebroken in westen van VS, zeker acht mensen overleden

In het westen van de Verenigde Staten blijft een hittegolf temperatuurrecords breken. Zo'n 160 miljoen Amerikanen in Californië, Arizona, Nevada, Oregon, Washington en Idaho hebben al dagen te maken met temperaturen ver boven de 40 graden. Verschillende mensen aan de hitte bezweken.

In Las Vegas, in de woestijnstaat Nevada, werd zondag met 48,9 graden de hoogste temperatuur uit de geschiedenis van de stad gemeten. Het oude record werd met meer dan 2 graden verbroken. Ook de afgelopen dagen kwam het kwik boven de 48 graden uit. De gokstad is op weg om misschien wel 15 dagen op rij temperaturen van boven de 43 graden te meten, wat ook een record zou zijn.

Hoewel ze in Las Vegas wel wat hitte gewend zijn, waarschuwen lokale meteorologen voor de extreme hitte. De weerdienst in Nevada spreekt van de extreemste hittegolf in de stad sinds ze in 1937 begonnen met het bijhouden van de temperaturen.

In Phoenix, Arizona, werd tot nu toe deze maand elke dag het dagrecord verbroken met temperaturen boven de 46 graden. Zelfs 's nachts komt de temperatuur daar niet onder de 32 graden.

Niet de auto uit

In Oregon, aan de westkust, zijn volgens de gezondheidsautoriteiten zeker zeven mensen om het leven gekomen door de hitte. In verschillende delen van de staat is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme temperaturen.

In Death Valley in Californië kwam een groep motorrijders in de problemen toen de temperatuur boven de 53 graden kwam. Een van hen overleed, een ander moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Vanwege de hitte kon de reddingshelikopter niet opstijgen om te groep te gaan helpen. In het natuurpark, een van de heetste plekken op aarde, wordt gewaarschuwd om nu na 10 uur 's ochtends niet de auto uit te gaan.