Morata hinkend van veld na 'tackle' van beveiliger: 'Het was pijnlijk'

De beveiliger ging sprintend over het veld in de hoop de veldbetreder tegen te houden, maar hij gleed uit en raakte Morata op de enkel. De 31-jarige spits had overduidelijk last, greep naar zijn been en verbeet de pijn.

Spanje won de halve finale met 2-1 van Frankrijk. In die halve finale trok de 16-jarige Lamine Yamal alle aandacht naar zich toe. Hij trof met een schitterend schot van afstand doel en werd daarmee de jongste EK-doelpuntenmaker aller tijden.