EK-finale niet in gevaar voor Morata na onbedoelde 'tackle' beveiliger

Vandaag liet de spits weten dat het "heel goed" met hem gaat en dat de finale niet in gevaar komt. "Het was wel een gele kaart voor de beveiliger", lachte Morata.

'Pijnlijk, maar niet erg'

Dinsdagavond liet Morata's teamgenoot Rodri al weten dat de blessure waarschijnlijk mee zou vallen. "Het was pijnlijk, maar ik denk niet dat het zo erg is".

De beveiliger ging sprintend over het veld in de hoop de veldbetreder tegen te houden, maar hij gleed uit en raakte Morata op de enkel. De 31-jarige spits had overduidelijk last, greep naar zijn been en verbeet de pijn.

Spanje won de halve finale met 2-1 van Frankrijk. In die halve finale trok de 16-jarige Lamine Yamal alle aandacht naar zich toe. Hij trof met een schitterend schot van afstand doel en werd daarmee de jongste EK-doelpuntenmaker aller tijden.