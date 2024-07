Etappe 11: ideale dag voor avonturiers, ook Pogacar heeft deze dag omcirkeld

Le Lioran is geen onbekende finishplaats in de Tour. Onder meer in 2016 was de eindstreep ook daar getrokken. Toen sloeg de Belg Greg Van Avermaet een dubbelslag. Hij won de etappe en pakte de gele trui.

Het was die dag een Belgisch feestje, want Thomas De Gendt kwam als tweede over de finish. Ook in 1975 was dat het geval toen de Tour finishte in Le Lioran. Toen werden de Belgen Michel Polentier en Eddy Merckx één en twee.

Wellicht kan Remco Evenepoel de Belgische traditie dit jaar voortzetten. Maar als Pogacar zijn zinnen heeft gezet op een Touretappe, zal het voor de jongeling moeilijk worden om de zege binnen te halen.