Messi bezig aan "laatste veldslagen", maar schiet Argentinië wel naar finale Copa

Mede dankzij een doelpunt van Lionel Messi heeft Argentinië zich als eerste geplaatst voor de finale van de Copa América. In het MetLife stadion in New Jersey werd Canada met 2-0 verslagen. In de finale wacht Uruguay of Colombia. Die landen nemen het komende nacht tegen elkaar op.

Aan de Copa América doen sinds 1993 ook genodigde landen mee van buiten Zuid-Amerika, zo kon het dus voorkomen dat debutant Canada plots de halve finales haalde.

De nummer 48 van de FIFA-wereldranglijst oefende begin juni nog tegen het Nederlands elftal. In Rotterdam werd het 4-0 voor Oranje, maar in de Verenigde Staten, waar de Copa América dit jaar wordt georganiseerd, eindigden de Canadezen als tweede in een groep met Argentinië, Chili en Peru. In de kwartfinales werd Venezuela na strafschoppen verslagen.

Weer maatje te klein

In de openingswedstrijd van het toernooi was Argentinië al met 2-0 te sterk voor Canada en ook afgelopen nacht was al snel duidelijk dat er voor het Noord-Amerikaanse land weinig te halen viel.

In de hele wedstrijd schoot Canada maar twee keer op het Argentijnse doel. Een keer in de blessuretijd van de eerste helft en een tweede keer vlak voor het einde van de wedstrijd.

Julián Álvarez en Messi hadden op dat moment het doel al gevonden. De aanvaller van Manchester City schoot in de 22ste minuut raak door de benen van de Canades keeper Maxime Crépeau en Messi veranderde vlak na rust een schot van Enzo Fernández van richting voor de 2-0.

