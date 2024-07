Vaak onduidelijkheid over begrafenis bekeerde moslim: 'Maak een wilsverklaring'

Geloofsgetuigenis

"Wij krijgen wekelijks vragen over bekeerde broeders en zusters wiens familie de wens heeft om hen te cremeren", zegt Mourad Baddaou van Najiba. "Gelukkig worden we vaak op de hoogte gesteld door mensen die ons kennen. Afgelopen week zijn we ook veel geappt en gebeld door mensen over de 22-jarige bekeerling."

In deze situatie was er een video waarop te zien was dat de vrouw haar geloofsgetuigenis, de shahada, uitsprak in de moskee. Ook hebben mensen uit haar omgeving zich uitgesproken. "Helaas horen we ook veel verhalen over islamitische bekeerlingen bij wie het te laat was."

Vanwege de vele vragen rondom de wilsbeschikking begint Najiba in september met wilsbeschikkingsdagen, waar ze mensen willen informeren en helpen om een testament op te stellen.

Baddaou hoopt dat andere organisaties, gemeenten en moskeeën er ook aandacht aan besteden. "Moskeeën horen iemand na het uitspreken van de shahada uit te leggen dat een wilsbeschikking belangrijk is. Mensen denken liever niet aan de dood, maar het is belangrijk."