Guten Morgen EURO 2024: Oranje tegen Engeland, Van Breukelen op middenstip

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijd staat er vandaag op het programma?

Vanavond staat de tweede halve finale van dit EK op het programma: Nederland-Engeland. Dat is een strijd met veel historie, zowel op als naast het veld.

Denk bijvoorbeeld aan de Nederlands-Engelse oorlogen in de 17de en 18de eeuw, die werden afgesloten met de Glorious Revolution waarmee onze eigen Willem III koning van Engeland werd. Het was echter niet alleen maar haat en nijd tussen beide landen: in dezelfde periode 'ruilden' we de kolonie Nieuw Amsterdam (het latere New York) voor Suriname.

Op voetbalgebied gaan de gedachten direct naar twee iconische EK-ontmoetingen. Nederland won in 1988 in de groepsfase met 3-1 dankzij een hattrick van Marco van Basten, de Engelsen namen in 1996 wraak voor die dikke nederlaag: 1-4.