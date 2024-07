De historie van Oranje-Engeland: Koemans gemiste rood en de hattrick van Van Basten

Wouters mocht gewoon verder en bediende Bergkamp bij de aansluitingstreffer (2-1). De afronding van Bergkamp was 'Bergkampiaans'. Met ultieme balcontrole liet hij de bal in één keer over keeper Chris Woods in het doel ploffen.

Van Basten velt Engeland met drie goals

In 1988 waren er ook twee duels tussen beide grootmachten in één jaar. De tweede was onvergetelijk: de 3-1 voor Oranje in Düsseldorf. Voor beide teams stond er na verlies in de openingswedstrijd van het EK veel op het spel.

Het werd de wedstrijd van Marco van Basten, voor het eerst in de basis. De start was echter voor Engeland met een vrije trap van spelmaker Glenn Hoddle op de paal en ook Gary Lineker raakte het aluminium. Vlak voor rust sloeg Van Basten toe.