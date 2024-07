De historie van Nederland-Engeland: Koemans gemiste rood en Van Bastens hattrick

Het zit de Engelsen ruim dertig jaar na dato nog behoorlijk dwars. In oktober 1993 trok Koeman bij een 0-0 stand in De Kuip de doorgebroken David Platt aan zijn shirt op de rand van het strafschopgebied. Koeman en Oranje kwamen goed weg met slechts geel en een vrije trap tegen.

De Engelse journalist roept in Wolfsburg nog iets over "geen rode kaart". Ook dat doet geen lichtje branden bij de Nederlandse internationals. "We waren nog niet geboren", reageert Gakpo. De Eindhovenaar is van 1999, Van de Ven van 2001.

Geen WK Engeland door Koeman

Het was uitgerekend Koeman die het Nederlands elftal even later met een listig wippertje over de Engelse muur uit een vrije trap op voorsprong schoot. Oranje won met 2-0 en ging uiteindelijk naar het WK.

Engeland bleef thuis, wat de nederlaag in Rotterdam nog pijnlijker maakte. Het was de enige keer in de afgelopen 46 jaar dat Engeland het WK miste. En daar werd Koeman op aangekeken. Correctie: daar wordt Koeman op aangekeken.