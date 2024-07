'Nederlandse bende betrokken bij drugsgeweld Noordrijn-Westfalen'

Nederlandse drugscriminelen zouden betrokken zijn geweest bij meerdere explosies in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en bij een recente gijzeling in Keulen. Dat schrijven Duitse media.

Eind juni en begin deze maand vonden er explosies plaats bij panden in onder meer Keulen, Engelskirchen en Duisburg. Vervolgens werd vrijdag een speciaal team van de Duitse politie ingezet om twee gijzelaars te bevrijden uit een huis in Keulen.

Het tweetal zou in de ochtend zijn ontvoerd uit een huis in Bochum. De Duitse politie heeft zeven personen aangehouden sinds de gijzeling.

Gisteren deelde de politie meer informatie over het politieonderzoek: er wordt een verband vermoed tussen de explosies en de gijzeling. Ook werd er een link gelegd met Nederlandse drugscriminelen.

'Nieuwe dimensie van geweld'

Volgens omroep WDR zou een lading van 300 kilo cannabis reden zijn voor het geweld. Duitse drugscriminelen zouden die lading hebben gestolen van de Nederlandse criminelen. De omroep legt ook een link tussen het drugsgeweld en een fatale explosie op 25 juni in Sollingen, waarbij een 17-jarige Nederlandse jongen om het leven kwam.

Michael Esser, hoofd criminaliteit bij de politie van Keulen, zei tegen persbureau DPA dat er in zijn regio sprake is van "een nieuwe dimensie van geweld op het gebied van de georganiseerde misdaad".

Het bevrijden van de gijzelaars uit een woning in het midden van een woonwijk was volgens hem bijvoorbeeld een van de ingewikkeldste operaties voor de politie van Noordrijn-Westfalen in jaren. "De extreemste dreigingsscenario's deden zich voor", zei hij.

Hij maakt zich voornamelijk zorgen over het gevaar voor onschuldige omstanders bij de recente reeks aan geweldsincidenten. "Om het gevaar voor de bevolking tot een minimum te beperken, doen wij er alles aan om de daders te pakken te krijgen", benadrukte hij.