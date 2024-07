Biden belooft Oekraïne meer luchtverdedigingssystemen in speech op NAVO-top

De Amerikaanse president Biden heeft in zijn openingsspeech bij de NAVO-top in Washington onderstreept dat Oekraïne in de komende maanden kan rekenen op leveringen van meer luchtverdedigingssystemen. Zo maakte Biden onder meer bekend dat er een akkoord is tussen de VS, Duitsland, Roemenië en Nederland over het sturen van minstens vier Patriot-luchtverdedigingssystemen.

Bij de rol van Nederland gaat het om een project waarbij met andere landen Patriot-onderdelen worden verzameld, om vervolgens één systeem in elkaar te zetten en dat te doneren aan Oekraïne. Eind mei zei toenmalig minister van Defensie Ollongren al dat Nederland dit project was begonnen.

In zijn toespraak zei Biden verder dat de VS ook munitie gaat leveren aan Oekraïne voor de systemen. Met name de Patriot-systemen staan hoog op de wensenlijst van de Oekraïense president Zelensky; de systemen kunnen straaljagers en zeer snelle raketten onderscheppen. Kort na de aankondiging van Biden bedankte Zelensky de landen via X voor "de krachtige steunverklaring" richting het beschermen van de Oekraïense bevolking, steden en infrastructuur.

Speech onder vergrootglas

Met zijn speech trapte Biden de grote NAVO-top in Washington af, die is georganiseerd in het kader van het 75-jarig bestaan van het militaire bondgenootschap.

Er werd scherp gelet op het optreden van Biden. Met name in de VS, nu er binnen zijn eigen Democratische partij volop wordt getwijfeld aan zijn kandidatuur voor het presidentschap na het recente warrige optreden van de 81-jarige Biden in zijn eerste debat met zijn Republikeinse tegenstander Trump.

Maar bij zijn speech voor de afgevaardigden van NAVO-landen, met onder anderen de Nederlandse premier Schoof en de ministers Brekelmans (Defensie) en Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in de zaal, oogde Biden fel en strijdlustig. Hij benadrukte meerdere malen dat de NAVO sterker en beter uitgerust dan ooit is.

Hij haalde daarnaast historische momenten aan waarbij de NAVO-landen één blok vormden, van de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Oekraïne tot de aanslagen op 11 september 2001, toen voor de eerste en vooralsnog enige keer artikel 5 van het NAVO-handvest werd ingeroepen; een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

Citaat Reagan

De president stipte ook aan dat steeds meer landen aan de NAVO-norm voldoen, waarbij minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet worden uitgegeven aan defensie. "Dat bewijst dat onze toewijding breed en vergaand is", zei Biden.

Verder haalde hij nog een citaat van oud-president Ronald Reagan uit 1988 aan om te onderstrepen dat onder zijn leiding de VS in ieder geval een toegewijd NAVO-lid zal blijven. Biden: "Reagan zei: 'Als onze mede-democratieën niet veilig zijn, kunnen wij ook niet veilig zijn. Als jij wordt bedreigd, worden wij bedreigd. Als jij geen vrede hebt, kunnen wij ook geen vrede hebben.' Reagan wist dat toen, en wij weten dat nu ook."

Hij sloot zijn speech af door vertrekkend secretaris-generaal Jens Stoltenberg op het podium te roepen en hem te onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom: de hoogste burgerlijke onderscheiding in de VS.