Treinuitval door vogel deert Koeman niet: 'Uiteindelijk duurde reis naar Dortmund korter'

Per vliegtuig maakte Oranje om 20.20 uur in de avond de reis van Wolfsburg naar Dortmund. "Uiteindelijk was de reis korter dan met de trein. Het was dus beter op deze wijze hier te komen. Het is goed zo. Gelukkig hebben we bij de KNVB zeer capabele mensen die dan direct schakelen."

Eerder vandaag werkte het Nederlands elftal rond het middaguur in Wolfsburg de laatste training af voor het duel met Engeland. Morgen treft Oranje de Engelsen in de halve finales van het EK in het stadion van Borussia Dortmund.

De bondscoach kan beschikken over een volledige selectie van 26 spelers. "Dat is een luxe", zegt Koeman. "Gelukkig hebben we tot nu toe iedereen fit kunnen houden met af en toe een pijntje of lichte griep. Iedereen heeft er zin in."