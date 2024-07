Spanje verslaat Frankrijk en is eerste EK-finalist, wereldgoal recordbreker Yamal (16)

Spanje is de eerste finalist van het EK in Duitsland. De ploeg van Luis de la Fuente was in München met 2-1 te sterk voor Frankrijk. De 16-jarige Lamine Yamal trok alle aandacht naar zich toe door met een schitterend schot van afstand de jongste EK-doelpuntenmaker aller tijden te worden.

Nederland of Engeland maken woensdagavond (21.00 uur) uit wie de tegenstander van Spanje wordt in de finale, zondag in Berlijn.