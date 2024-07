Raadsvergaderingen verzet, kinderen tot laat op: Oranjekoorts loopt op

Nederland maakt zich op voor de halve finale op het EK Voetbal tegen Engeland morgenavond. De Oranjekoorts die tot het allerlaatste moment op zich liet wachten, is voelbaar in het hele land.

Een vlaggenverkoper uit Mijdrecht ziet zijn omzet stijgen. De oranje versieringen zijn niet meer aan te slepen bij Marco van Daalen, schrijft RTV Utrecht. "Toen het wat minder ging met Oranje, verkocht ik vooral Turkse vlaggen", vertelt hij. Na de laatste groepswedstrijd die met 3-2 werd verloren van Oostenrijk viel de verkoop nagenoeg stil. "Nu is dat weer omgedraaid en gaan de oranje accessoires weer hard."

Naar eigen zeggen zag Van Daalen de zegereeks van Oranje al aankomen en kocht hij bij de groothandel eerder al alle leeuwenpakken op. Vooral de autoversieringen gaan hard, zegt hij. Naar verwachting gaan morgen 75.000 Nederlanders richting Dortmund voor de halve finale.

Cadeau van de baas

Een daarvan is Peter van der Heijden uit Koudekerke. Hij kreeg een kaartje voor de wedstrijd in het stadion cadeau van zijn baas, voor zijn pensioen. Het - zeer gewilde - ticket was niet in een handomdraai binnen. "Mijn baas heeft heel wat sites afgestruind", vertelt Van der Heijden tegen Omroep Zeeland. "Alles was uitverkocht. Uiteindelijk lukte het door in Tsjechische valuta te betalen. Vraag me niet hoe."

Hij droomde er als kind al van om een EK of WK van dichtbij mee te maken. "We moeten wel winnen. Ik wil straks in polonaise lopen met het Oranjelegioen." Het cadeau van zijn baas is niet bepaald klein, realiseert Van der Heijden zich. "Het kostte om precies te zijn 1030,20 euro."

Als het elftal morgen roemloos ten onder gaat, moeten de vele versieringen uit het huis van Van der Heijden snel worden weggehaald, vertelt hij. "Ik heb mijn zoon daar de opdracht voor te geven. O wee als hij iets heeft laten liggen als ik thuiskom."