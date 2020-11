Robben op zijn vroegst in december weer op het veld: 'Valt tegen'

Robben maakte afgelopen zomer na een jaar afwezigheid zijn rentree in het profvoetbal, maar tot nu toe met weinig sportief succes. In zijn eerste wedstrijd voor FC Groningen, thuis tegen PSV, viel de aanvaller al na een halfuur geblesseerd uit.

"Ik ga niet ontkennen dat het op dit moment even wat tegenvalt", aldus Robben op de website van FC Groningen. "Ik had gehoopt al in meer wedstrijden een aandeel te hebben gehad, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar is de realiteit dat het niet zo is."

"Dit zijn de hobbels waarvan we vanaf het begin hebben gezegd dat die zouden komen. Dat is niet raar, maar wel een tegenvaller. Ik had op meer en beter gehoopt, maar het is niet onlogisch: je bent een jaar gestopt geweest, hebt een bepaalde leeftijd en een verleden met blessures."

FC Groningen en Robben hebben geen einddatum aan het herstelproject gekoppeld, maar de club meldt dat zijn aanvoerder voor december niet meer in actie zal komen. Robben mist daardoor sowieso de wedstrijden tegen Feyenoord (uit), Vitesse (thuis) en Willem II (thuis).