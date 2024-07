Renners vervelen zich in oersaaie Tourrit: 'Als er niks te rapen valt, gebeurt er niks'

Het was al de derde etappe in de Tour waarin niet of nauwelijks aangevallen werd. "In de Giro en de Vuelta gebeurt dat ook regelmatig. Ik denk dat we het in de toekomst meer en meer gaan zien", zegt Vanhoucke.

Trui voor tussensprint

Aike Visbeek, de Nederlandse ploegleider van Goossens bij Intermarché-Wanty moest wel lachen om de prijs voor strijdlust die zijn renner ontving. "Dit is wat je oogst als je als organisatie zo'n etappe maakt", zegt hij.

In de tiende etappe waren geen bergpunten te verdienen, waardoor alleen de tussensprint vroeg in de rit voor enig vertier zorgde. "Ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was, helemaal niet. Maar in de jaren 80 werd er een trui gegeven aan de renner die het best was bij de tussensprints. Dat zorgde ervoor dat er altijd wel wat reuring was", aldus Visbeek. "Vandaag viel er helemaal niets te rapen en dan gebeurt er gewoon niks."

Vroeger werden in vlakke etappes met name renners van kleinere ploegen in de ontsnapping gestuurd, om zo wat reclame voor de sponsor te maken op tv. Maar dat fenomeen lijkt uit het wielrennen verdwenen.