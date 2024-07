Soap rond golfer Luiten krijgt nieuwe wending: IOC houdt deelname aan Spelen tegen

Er komt maar geen einde aan de soap rondom golfer Joost Luiten. Het Internationaal Olympisch Comité houdt deelname van de Nederlander aan het toernooi in Parijs tegen. Zijn plek is al ingevuld en het IOC is niet van plan het deelnemersveld uit te breiden.

Luiten had zich volgens de kwalificatie-eisen van de Spelen én de internationale golffederatie (IGF) geplaatst, maar het NOC*NSF stelde aanvullende eisen. De sportkoepel wilde alleen een atleet afvaardigen die bij de eerste acht kan eindigen en dat vertrouwen was er niet.

Daarop besloot het NOC*NSF hem niet af te vaardigen richting Parijs. Dat pikte Luiten vervolgens niet. Hij spande een kort geding aan, kreeg gelijk van de rechtbank en zou alsnog naar de Spelen mogen. Maar nu, een week later, hoort Luiten dat hij toch niet naar Frankrijk mag.

Plek al toegewezen

Het IOC zegt dat de plek van Luiten, die in eerste instantie dus niet werd opgevuld door de Nederlander, al vergeven is aan iemand anders. Een woordvoerder van het IGF zegt dat er nog een poging is gedaan om Luiten toe te voegen aan de speellijst.

"We hebben een uitzondering aangevraagd bij het IOC om het deelnemersveld te vergroten van 60 naar 61 deelnemers, inclusief Luiten. Dat verzoek werd vandaag echter afgewezen door het IOC."

Het is niet duidelijk of Luiten nog stappen tegen dit besluit gaat ondernemen; hij zou nog naar het CAS kunnen stappen. Eerder miste de Nederlandse golfer al de Spelen van Tokio in 2021. In Rio de Janeiro (2016) was hij er wel bij. Toen eindigde hij als 27ste.