IOC weert golfer Luiten toch van Spelen: 'Word van kastje naar de muur gestuurd'

Ook weet de Nederlander niet of een gang naar het CAS kansrijk is. "Ik moet nu de fouten van het IOC bewijzen. Ze zullen misschien wel de regels hebben gevolgd. Alles is al vanaf het begin verkeerd behandeld. Volgens de olympische gedachte is het in ieder geval niet. Er is geen sprake van 'integriteit', 'respect' en 'fair play'."

Feestje voor bobo's

Luiten voelt zich niet serieus genomen in zijn poging om deel te nemen aan de Spelen in Parijs. "Ze willen sporters klein houden. Het is voor een individu bijna niet mogelijk om tegen de bobo's op te vechten. Zolang ze hun feestje maar hebben. Dit zijn de spelletjes waar ze al jaren mee wegkomen."

De golfer zegt na zijn rechtszaak tegen NOC*NSF veel steunbetuigingen te hebben gekregen. "Ik heb uit allerlei landen berichten gekregen van sporters die zeggen: eindelijk iemand die dit doet."

Eerder miste de Nederlandse golfer al de Spelen van Tokio in 2021. In Rio de Janeiro (2016) was hij er wel bij. Toen eindigde hij als 27ste.