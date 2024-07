Wereldwijde honger naar coltan zet relatie Rwanda - Congo op scherp

Congo moet zelf verantwoordelijkheid nemen en uit de slachtofferrol stappen, vindt Ojewale: "Zowel Congo als Rwanda moeten beseffen dat zij beide verantwoordelijk zijn voor het geweld en de chaos in de regio. Ik pleit voor toenadering, en een goed gesprek tussen beide landen." Op die manier zouden afspraken over bijvoorbeeld de legale handel van grondstoffen of de inzet van militairen dichterbij komen.

Maar volgens Ngalukiye onderneemt de Congolese overheid tot nu toe geen actie, ook al dragen activisten zoals hij, deskundigen en maatschappelijke organisaties, voortdurend oplossingen aan. "We willen een beter bestuur, een sterker leger, een functionerende rechtstaat. Maar er gebeurt niets", zegt Ngalukiye. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer, zegt hij. "Ik ben geboren in oorlog, groei op in oorlog en ik vraag me af, ga ik ook dood in de oorlog?"

