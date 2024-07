Man krijgt 8,5 jaar celstraf voor gewelddadige verkrachtingen drie vrouwen

Een 39-jarige man uit Vlissingen moet 8,5 jaar de cel in voor het mishandelen en verkrachten van drie vrouwen. De straf is hoger dan de zeven jaar die hem in 2019 werd opgelegd. Hij ging destijds in hoger beroep tegen de uitspraak.

Bij het vierde slachtoffer vindt het hof alleen mishandeling bewezen. Volgens het hof in Den Bosch heeft de man de vrouwen in 2017 en 2018 op brute wijze mishandeld en verkracht. Hij leerde de slachtoffers kennen via datingsites, waarna afspraakjes volgden.

'Alle grenzen overschreden'

In 2019 werd de man wel veroordeeld voor het verkrachten van alle vier de vrouwen. Nu acht het hof de misdrijven met drie daarvan bewezen en toch krijgt de man in het hoger beroep een hogere straf. Het gerechtshof vindt dat "alle grenzen zijn overschreden".

Het wordt de man extra zwaar aangerekend dat hij eerst een vertrouwensband opbouwde met de slachtoffers en vervolgens manipulerend te werk ging, schrijft Omroep Zeeland. "De enorme inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van de vrouwen heeft nog steeds gevolgen voor hen", aldus het hof.

Locatieverbod

De man spreekt zelf tegen dat hij iemand verkracht zou hebben. "Het is dom geweest. Maar ik heb niemand bewust pijn willen doen."

Hij wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht. Wel is ongespecificeerde parafilie vastgesteld: dat is een ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur. De man heeft vijf jaar lang in voorarrest gezeten maar is momenteel op vrije voeten - wel met een enkelband om. Hij woont met zijn vriendin en pasgeboren zoontje. Door een locatieverbod mag hij niet in Zeeland komen.

Mindering

Het gerechtshof vond een gevangenisstraf van negen jaar gepast, maar omdat het hoger beroep zo lang op zich heeft laten wachten werd daar een half jaar vanaf gehaald. Binnenkort moet de man zich melden bij de gevangenis om de rest van zijn straf uit te zitten.

Hij moet daarnaast ook schadevergoedingen betalen. Twee vrouwen krijgen een bedrag van 1500 euro. De derde vrouw liep blijvend letsel op aan haar kringspier en krijgt een schadevergoeding van 75.000 euro. Dat bestaat uit smartengeld en een vergoeding voor het feit dat ze lang niet heeft kunnen werken.