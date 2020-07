Akkoord over toekomst noodlijdend afvalbedrijf AEB

De gemeente Amsterdam, vier banken en afvalverwerker AEB hebben een akkoord bereikt over hoe het verder moet met het noodlijdende bedrijf. Een woordvoerder van AEB bevestigt berichtgeving van het Parool daarover. Het bedrijf verkoopt zijn nieuwe biomassacentrale en zijn aandeel in stadsverwarmingsbedrijf Westpoort Warmte.

Volgens AEB zijn die onderdelen niet de core business van het bedrijf, dat is het verbranden van afval en daarmee energie opwekken. Juist die core business bracht het bedrijf vorig jaar aan de rand van de afgrond. De verbrandingsfabriek lag enige tijd grotendeels stil door achterstallig onderhoud en Amsterdams afval moest ergens anders heen omdat het niet verwerkt kon worden.

Na 35 miljoen euro aan steun van de gemeente draait de fabriek nu weer. In het akkoord van vandaag is geregeld dat Amsterdam nog eens 36 miljoen aan steun verleent. De gemeenteraad had daar eerder al toestemming voor gegeven.

Nog geen kopers

Voor de biomassacentrale en het stadsverwarmingsbedrijf zijn nog geen kopers. Biomassa als energiebron ligt de laatste tijd onder vuur. De Sociaal-Economische Raad adviseert het kabinet om subsidie ervoor snel af te bouwen, zo bleek gisteren.

De woordvoerder van AEB zegt dat subsidie voor de biomassacentrale van AEB voor de komende twaalf jaar is vastgelegd. "Wij gaan ervan uit dat de overheid deze subsidiebeschikking respecteert en denken dat de centrale een goede business case heeft."