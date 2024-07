Medvedev knokt zich op Wimbledon langs Sinner en treft nu Alcaraz

Daniil Medvedev heeft in een boeiende vijfsetter met kansen over en weer ten koste van Jannik Sinner de halve finales van Wimbledon bereikt. De Russische nummer vijf van de wereld nam met de zege revanche voor de verloren finale van de Australian Open van eerder dit jaar tegen de Italiaan: 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3.

Daarin stuit hij op Carlos Alvaraz. De titelverdediger (ATP-3) rekende af met Tommy Paul (ATP-13), die de Spanjaard een flinke dobber leek te gaan bezorgen. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen: 5-7, 6-4, 6-2, 6-2.

33 slagen

De eerste set in de partij tussen Medvedev en Sinner werd beslecht in een tiebreak waarin de aanvoerder van de wereldranglijst als eerste een servicepunt inleverde na een rally van maar liefst 33 slagen - uiterst ongewoon op gras. Sinner moest prompt steunend op zijn racket even bijkomen van die inspanning. Een veeg teken, leek het.

Medvedev verspeelde dat voordeeltje onmiddellijk weer door een dubbele fout, kreeg op 5-5 het cadeautje weer terug, maar verzuimde opnieuw profiteren. Sterker nog: Sinner kwam op eigen service op setpunt. Ook de Italiaan faalde, maar kreeg de set na een tweede dubbele fout van Medvedev alsnog in de schoot geworpen.

Duizeligheid

Een welkom steuntje in de rug voor de Italiaan, die echter in de derde game van de tweede set zijn opslagbeurt verloor en die schade niet meer kon repareren. In de derde set overkwam hem precies hetzelfde, waarna hij aansluitend een medische time-out aanvroeg en enige tijd van de baan verdween. Hij leek te gebaren last van duizeligheid te hebben.