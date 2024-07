Ariane 6-raket succesvol gelanceerd, opsteker voor Europees ruimteprogramma

Als alles volgens plan gaat, heeft Europa na vandaag weer zelfstandig toegang tot de ruimte en zullen de komende Galileo-satellieten en ESA-missies, behalve de lancering van de Hera-sonde, met een Europese raket gelanceerd worden.

Toch staan niet alle seinen op groen. De Europese organisatie voor weersatellieten EUMETSAT besloot eind juni een weersatelliet toch niet met de Ariane 6, maar met een Amerikaanse Falcon 9 te lanceren. Op dat besluit kwam veel kritiek.

"In Nederland is er uitgebreid overlegd, maar uiteindelijk is de beslissing met pijn in het hart gesteund", zegt Carpay van het Netherlands Space Office. Volgens hem gaat het om een eenmalige stap, omdat het een kostbare satelliet is die van vitaal belang is voor de weersvoorspelling. De Ariane 6 heeft zich door al het uitstel nog niet kunnen bewijzen. Opvolgers zullen wel met een Europese raket de ruimte in gaan, zegt Carpay.

Concurrentiestrijd

Het besluit van EUMETSAT voedt de zorgen of de Europese raket de concurrentie wel aankan. Voornaamste concurrent SpaceX lanceert goedkoper, omdat die stuwraketten hergebruikt. De technologie voor hergebruik leek in 2014, toen het ontwerp voor Ariane 6 werd vastgelegd, nog ver weg, maar SpaceX kreeg het in de ontwikkelperiode voor elkaar.

Volgens ruimtevaartdeskundige Laan is de lanceerprijs van een Falcon 9-raket van SpaceX ongeveer 50 miljoen euro, tegen 70 tot 85 miljoen voor een Ariane 6. Ook kreeg de Ariane 6 nog wat Europese subsidies om de raket aantrekkelijker te maken voor de commerciële markt.

Toch vindt Carpay niet dat de boot is gemist. Het is de verwachting dat de Ariane 6 zo'n tien keer per jaar zal lanceren. SpaceX lanceerde in 2023 meer dan negentig raketten, met aan boord veelal satellieten voor het eigen Starlink-communicatiesysteem. "Omdat SpaceX veel vaker lanceert dan ArianeSpace, heb je een heel andere rekensom of het rendabel is om tot herbruikbaarheid te komen."

Project Kuiper

ArianeSpace heeft naast ESA en de Europese Commissie ook commerciële klanten. Een voorname klant is het bedrijf Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos, dat achttien lanceringen inkocht. Blue Origin wil een constellatie van communicatiesatellieten lanceren, het Project Kuiper. Dat moet gaan concurreren met Starlink. Blue Origin wil de lanceringen niet gunnen aan concurrent SpaceX.

Ook op de markt voor telecommunicatiesatellieten is er plek voor Ariane 6, verwacht ruimtevaartdeskundige Laan. Zulke bedrijven wedden niet graag op één paard en lanceren met meerdere bedrijven.

Afgelopen jaren was SpaceX dominant op de commerciële markt voor lanceringen. Het bedrijf lijkt nu meer concurrentie te krijgen. Al toonde Elon Musk, CEO van SpaceX, zich niet onder de indruk van de Ariane 6. Volgens Musk is er geen toekomst voor raketten die niet herbruikbaar zijn.