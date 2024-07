Spaans hooggerechtshof seponeert terrorismeaanklacht tegen Puigdemont

Het Spaanse hooggerechtshof heeft een terrorismeaanklacht tegen de Catalaanse separatistenleider Puigdemont geseponeerd vanwege een rechterlijke fout. De beslissing betekent een belangrijke, maar niet definitieve stap voor Puigdemont op weg naar amnestie.

Het Spaanse Openbaar Ministerie diende een terrorismeklacht in tegen Puigdemont voor zijn mogelijke rol bij gewelddadige demonstraties die in 2019 in Catalonië plaatsvonden. De rellen braken uit nadat verschillende seperatistenleiders tot jarenlange gevangenisstraffen waren veroordeeld voor hun mislukte poging tot afscheiding van Spanje in 2017.

De demonstraties werden georganiseerd door het mysterieuze platform "Tsunami Democratic". De onderzoeksrechter beschuldigde Puigdemont en andere seperatistenleiders ervan achter het platform te zitten.

Hoop op amnestie

Vorige week weigerde het hooggerechtshof een amnestieverzoek voor Puigdemont goed te keuren. Dat was ingediend door de regering van premier Sánchez.

Catalaanse onafhankelijkheidspartijen, waaronder die van Puigdemont, geven gedoogsteun aan Sánchez' linkse regering in ruil voor de amnestieregeling. Rechtse partijen hebben grote moeite met de wet.

Puigdemont heeft bekendgemaakt dat hij in beroep gaat tegen het besluit van de rechtbank om hem niet in aanmerking te laten komen voor de amnestiewet. In een brief sprak hij van een "absurde" en "irrationele" beslissing. Verschillende andere separatisten hebben al wel amnestie gekregen.

Puigdemont deed in mei, ondanks een lopend arrestatiebevel, mee aan de Catalaanse parlementsverkiezingen. Hij hoopt definitief terug te keren naar Catalonië en wil opnieuw premier worden.

Verduistering van overheidsgeld

De beslissing van het hof om de aanklacht te seponeren is een opsteker voor hem op weg naar amnestie, maar de afgezette premier wordt nog beschuldigd van verduistering van overheidsgeld. Daarmee betaalde de Catalaanse overheid het illegale onafhankelijkheidsreferendum dat Puigdemont in 2017 liet houden.

In het referendum stemden separatisten onder leiding van Puigdemont massaal voor de afscheiding van Spanje. Catalonië riep daarop de onafhankelijkheid uit, maar de nationale regering in Madrid nam de macht in de regio over en dreigde de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging fors te straffen.

Puigdemont vluchtte daarop naar België, waar hij Europarlementariër werd. Eerder dit jaar verhuisde hij naar Zuid-Frankrijk.