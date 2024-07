Rusland vaardigt arrestatiebevel uit tegen de weduwe van Navalny

Op X schreef ze dat mensen zich niet moeten concentreren op het arrestatiebevel tegen haar, maar op de strijd tegen president Poetin.

"Als je hierover schrijft, vergeet dan alsjeblieft niet het belangrijkste op te schrijven: Vladimir Poetin is een moordenaar en een oorlogsmisdadiger", schreef ze.

"Zijn plaats is in de gevangenis, en niet ergens in Den Haag, in een knusse cel met tv, maar in Rusland. In dezelfde (straf)kolonie en dezelfde cel van 2 bij 3 meter waarin hij Aleksej vermoordde."