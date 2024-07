Engelse keeperstrainer Verbruggen: 'Hij kan een van de besten ter wereld worden'

"Wij wilden hem niet niet meteen te veel in de spotlights zetten. Voordat hij naar ons kwam, had hij pas twintig wedstrijden in België gespeeld, bij Anderlecht. De stap naar de Premier League is groot en dus wilden we hem rustig introduceren. Hoewel hij gefrustreerd was dat hij niet alles mocht spelen, begreep hij de keuze ook en dealde hij daar goed mee."

'Bart maakte meteen indruk'

Dat zegt volgens de keeperstrainer ook veel over de mens achter de keeper. "Voordat hij naar ons kwam, hebben we ook naar zijn persoonlijkheid gekeken. Hij maakte meteen enorme indruk op mij. Hij wil heel veel leren, maar heeft ook een sterke mening, waardoor we veel discussies hebben. Hij vraagt met regelmaat waarom we iets doen."

Daarnaast heeft de Oranje-doelman een goede visie op zijn toekomst, weet Stern. "Hij denkt ook na over zijn proces naar de top. We zijn er allebei van overtuigd dat hij op een dag een van de beste keepers van de wereld kan worden. Maar hoe we daar komen, dat is een belangrijk proces en dat begrijpt hij nu al, op jonge leeftijd."