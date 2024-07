Philipsen pakt eerste ritzege deze Tour de France, waaiers blijven uit

In aanloop naar de tiende etappe werd er vooral gespeculeerd over waaiers. Het zou spektakel worden in de laatste zestig kilometer, net als in 2013 toen het Tourpeloton over een vergelijkbaar parcours reed.

Maar het was loos alarm. Heel even trokken Ineos, Astana en Visma de boel op gang en hadden de renners achteraan het zwaar, maar lang duurde dat niet. Het peloton brak niet, de verwachte waaiers bleven uit.

Trage start

De etappe begon, net als eerdere vlakke etappes deze Tour, slaapverwekkend. Geen enkele renner had zin om te demarreren en het peloton had de vaart er totaal niet in. Met een laag tempo van rond de dertig kilometer per uur werden de eerste kilometers afgelegd.

Na ruim veertig kilometer was er voor het eerst wat te beleven in de koers. Twee renners (Harm Vanhoucke en Kobe Goossens) besloten er toch vandoor te gaan en vormden de eerste kopgroep van de dag. Maxim Van Gils en Kevin Geniets gingen samen in de achtervolging.

De vlucht duurde echter niet lang. Twintig kilometer later was iedereen die voor het peloton uit reed alweer ingerekend.