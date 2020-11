Kabinet neemt de tijd om te denken over vuurwerkverbod

Het kabinet neemt de tijd voor een beslissing over een tijdelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling. Staatssecretaris Van Veldhoven denkt zeker twee weken nodig te hebben om de voors en tegens af te wegen.

Gisteren pleitten de burgmeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen voor zo'n tijdelijk verbod. Dat zou in deze coronatijd de druk op ziekenhuizen, zorgpersoneel en hulpverleners moeten verlichten.

Het kabinet besloot eerder dit jaar al dat er geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer mogen worden afgestoken. Maar de burgemeesters willen de komende jaarwisseling een totaalverbod op alle soorten vuurwerk. Ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer hebben daar al voor gepleit en in elk geval de SP steunt dat plan.

Noodverordeningen

Een tijdelijk verbod zou genomen kunnen worden op basis van de huidige corona-regelingen via de noodverordeningen in de veiligheidsregio's. Zo'n besluit loopt dan ook via de 'ministeriële commissie crisisbeheersing' en zal eventueel op een persconferentie van het kabinet over corona worden bekendgemaakt.

Het kabinet wil vooral een antwoord op de vraag of een verbod de ziekenhuizen inderdaad zal ontlasten, wat een verbod betekent voor illegaal (en vaak gevaarlijker) vuurwerk en hoe zo'n verbod kan worden gehandhaafd. En het zoekt nog uit of naast een afsteekverbod ook het verkopen van vuurwerk via de coronamaatregelen in noodverordeningen kan worden geregeld.