Ajax-topscorer Leuchter vervolgt loopbaan bij topclub PSG

Ajax-speelster Romée Leuchter heeft een nieuwe club gevonden. De 23-jarige spits, die een aflopend contract had, gaat de komende jaren haar geluk beproeven bij topclub Paris Saint-Germain.

Leuchter, afkomstig uit het Zuid-Limburgse Schinveld en via PSV in 2021 bij Ajax terechtgekomen, stond afgelopen seizoen twee keer tegenover de Franse club, die in de Champions League-groep net boven de Amsterdammers eindigde. In het met 3-1 verloren uitduel maakte Leuchter de Ajax-treffer.

Clubtopscorer

Leuchter ontwikkelde zich na haar overgang naar Ajax tot een doelpuntenmachine en vertrekt uit Amsterdam als all-time clubtopscorer: 86 treffers in 89 wedstrijden, zeven meer dan de vorige recordhoudster Marjolijn van den Bighelaar. Ze pakte met Ajax in 2023 de landstitel en veroverde in 2022 en 2024 de KNVB-beker.

De aanvalster debuteerde in november 2021 in het Nederlands elftal en maakte op het EK van 2022 als invalster in de groepswedstrijd tegen Zwitserland haar eerste twee interlanddoelpunten. Voor het WK van vorig jaar in Australië en Nieuw-Zeeland werd ze niet geselecteerd door bondscoach Andries Jonker.