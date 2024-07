Geroutineerde Vekic maakt einde aan Wimbledon-sprookje qualifier Sun

Donna Vekic heeft voor het eerst op een grandslamtoernooi de halve finales bereikt. De 28-jarige Kroatische (WTA-37) was op het gras van Wimbledon met 5-7, 6-4, 6-1 te sterk voor qualifier Lulu Sun (WTA-123).

De Nieuw-Zeelandse had tot dit toernooi slechts één grandslampartij gespeeld - begin dit jaar op de Australian Open, eveneens als qualifier - maar van enige zenuwen was geen sprake. Integendeel, in de boeiende eerste set hield juist de 23-jarige Sun op de belangrijke punten het hoofd koel.

Vijf dubbele fouten

Vekic, die al eens in de kwartfinales stond op de US Open en Roland Garros maar ook veel blessureleed achter de rug heeft, verspeelde in de tweede set een break voorsprong door op 5-3 onder andere na haar eerste dubbele fout er nog eens vier van haar racket te laten komen.