Als Oranje Europees kampioen wordt, is dinsdag de huldiging in Amsterdam

Als het Nederlands elftal zondag Europees kampioen voetbal wordt, worden de spelers en coach Ronald Koeman op dinsdag 16 juli in Amsterdam gehuldigd. De gemeente en de KNVB zijn daarover in gesprek.

De KNVB laat weten dat alles in voorbereiding is, omdat het veel tijd kost om zo'n groot evenement te organiseren. Hoe de huldiging er precies uit zou moeten zien, wordt nog besproken. Ook de gemeente Amsterdam laat weten druk bezig te zijn met de verschillende scenario's.

Eerst staat de halve finale tegen Engeland nog op het programma, morgenavond om 21.00 uur. Bij winst volgt zondag de finale tegen Frankrijk of Spanje. Die twee landen spelen vanavond al om een finaleplaats.

Alleen bij kampioenschap

Het Nederlands elftal zal alleen worden gehuldigd bij het behalen van de Europese titel, niet bij een tweede plaats. Dat gebeurde wel na de verloren WK-finale van 2010. Toen verloor Oranje in Zuid-Afrika van Spanje.

Oranje werd tot nu toe één keer Europees kampioen, in 1988 in München. Nederland won toen de finale met 2-0 van de Sovjet-Unie. Het toernooi was in het toenmalige West-Duitsland.

Kijk hier naar een samenvatting van de huldiging in 1988: