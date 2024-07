Fisher-Black wint derde Giro-etappe, Longo Borghini behoudt roze trui

Niamh Fisher-Black heeft de derde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Nieuw-Zeelandse renster reed in de slotfase weg bij de Spaanse Mavi Garcia en kwam solo over de meet. Ze bezorgde haar Nederlandse ploeg SD Worx-Protime zo de eerste ritzege van deze Ronde van Italië.

Lotte Kopecky werd zes seconden achter haar ploeggenote tweede. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd vierde en behield de roze trui. Kopecky is de leidster van Lidl-Trek dankzij bonificatieseconden op de streep wel tot dertien seconden genaderd.

Pauliena Rooijakkers was de beste Nederlandse op de vijfde plaats.

Aanval Garcia

De derde etappe voerde het peloton over 113 kilometer van Sabbioneta naar Toano en werd afgesloten met een klim over 12,5 kilometer à 4,9%. Na 62 kilometer nam de Australische Sarah Roy de benen en ze kreeg even later gezelschap van Elena Pirrone, maar kort na de start van de beklimming kwam alles weer samen.

Garcia reed op 2,2 kilometer van de finish weg uit de eerste groep. Alleen Fisher-Black kon volgen en de 23-jarige klimster liet de Spaanse op het steilste deel achter zich.

De achtdaagse rittenkoers gaat woensdag verder met een etappe met finish bergop. De Ronde van Italië duurt nog tot en met zondag.