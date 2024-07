Ali B. vrijdag niet bij uitspraak in zijn zaak, meldt zijn advocaat

Ali B. is vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak in de zedenzaak tegen hem. Dat heeft zijn advocaat aan RTL Boulevard laten weten. De advocaat zei niet waarom de rapper er niet zal zijn.

Een verdachte is niet verplicht om naar zijn rechtszaak te komen, tenzij de rechtbank dat eist. Tijdens de behandeling van de zaak afgelopen maand bij de rechtszaak in Haarlem nam B. alle tijd om met journalisten over de beschuldigingen te praten.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand een gevangenisstraf van drie jaar tegen hem voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen van drie vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme en een oud-kandidaat van The Voice of Holland. B. was jarenlang een van de boegbeelden van dat programma.

De advocaat van B. vroeg vrijspraak in alle zaken. B. zelf zei bijna niets te durven zeggen, "want ik ben voor de ene kant van het land een monster en voor de andere kant zijn de vrouwen leugenaars. Ik vind het heel verdrietig voor iedereen". Ook zei hij niets te hebben gemerkt van signalen dat de vrouwen geen seks met hem wilden.