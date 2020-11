Man die meisje uit Berghem meenam wordt verdacht van seks met minderjarige

De 31-jarige man uit Den Haag die vorige week werd aangehouden in de vermissingszaak van een 15-jarig meisje uit Berghem, wordt onder meer verdacht van het hebben van seks met een minderjarige.

Hij wordt ook verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag en het in bezit hebben van kinderporno. Op zijn telefoon zijn seksueel getinte video's gevonden, die de politie aanmerkt als kinderporno.

Dit bleek vanochtend bij de rechtbank in Den Bosch, waar de verdachte werd voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog 14 dagen blijft vastzitten, zo schrijft Omroep Brabant.

Meisje en man kenden elkaar sinds kort

Volgens het OM is niet gebleken dat het meisje tegen haar wil bij de man was. Volgens een woordvoerder hebben de twee elkaar enige tijd geleden leren kennen. De Hagenaar pikte het meisje op de dag van haar vermissing, 23 oktober, op met zijn auto in haar woonplaats Berghem. Ze reden daarna naar het huis van de verdachte in Den Haag.

Zowel het meisje als de verdachte was volgens het OM op de hoogte van het feit dat er naar haar werd uitgekeken. Desondanks werd er geen contact opgenomen met de politie of met de verontruste familie van het meisje.

Vorige week woensdag werd een Amber Alert verspreid. Enkele uren later werd het meisje in goede gezondheid gevonden in Den Haag. Daar werd ook de verdachte aangehouden.