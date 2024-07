Vanavond op tv: Luchtverdediging Oekraïne • Slachtoffers Kyiv • Burenruzies vve's

Slachtoffers Kyiv

Bij de Russische aanvallen gisteren werd een kinderziekenhuis in Kyiv geraakt. Naast het ziekenhuis werden ook andere doelwitten in Oekraïense steden onder vuur genomen, waaronder nog een medisch gebouw. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 36 burgers. In de reportage vanavond keren we terug naar het kinderziekenhuis en horen we de verhalen van getroffen families.