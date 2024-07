Zaak tegen Alec Baldwin begint, acteur riskeert celstraf voor doodslag

De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin gaat vandaag van start over de dood van cameravrouw Halyna Hutchins op een filmset in 2021. De zaak, waarin Baldwin wordt aangeklaagd voor doodslag, begint met de selectie van juryleden.

Tijdens de opnames van de film Rust trok Baldwin tot twee keer toe een revolver uit zijn holster. De tweede keer ging die af, waarna een kogel de cameravrouw raakte. Hutchins overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij de trekker nooit heeft overgehaald, maar nieuw onderzoek lijkt dat tegen te spreken.

Vorig jaar werd bekend dat de acteur niet vervolgd zou worden voor de dood van Hutchins, maar begin dit jaar stelde de aanklager dat er genoeg nieuw bewijs was om hem voor een jury te laten verschijnen. Daarop werd Baldwin aangeklaagd voor doodslag.

De 66-jarige Baldwin kan tot achttien maanden gevangenisstraf krijgen als de juryleden hem unaniem schuldig bevinden. Baldwin heeft altijd gezegd dat het pistool per ongeluk afging nadat hij de instructies had gevolgd om het op Hutchins te richten, die achter de camera stond. Hij zegt dat hij niet wist dat het pistool geladen was met een echte kogel, dat hij de hamer (het metalen onderdeel dat door middel van een veer wordt gespannen) terugtrok en nooit de trekker heeft overgehaald.

Nederlaag aanklagers

In de zaak zijn twee andere medewerkers aan de film al veroordeeld. Wapenexpert Hannah Gutierrez en assistent-regisseur en veiligheidscoördinator Dave Halls kregen respectievelijk anderhalf jaar cel en een voorwaardelijke straf van een half jaar opgelegd. Gutierrez was 24 jaar oud op het moment van het incident. Het was haar tweede opdracht als wapenexpert voor een speelfilm.

Gutierrez zei na haar veroordeling dat ze niet over "genoeg tijd, middelen en personeel" beschikte op de set van Rust. Ze is in beroep gegaan tegen haar veroordeling. Het zou kunnen dat ze in de zaak tegen Baldwin door de aanklagers wordt gevraagd om te getuigen. Haar advocaten hebben al gezegd dat ze geen bezwarende verklaringen wil afgeven omdat ze in beroep gaat tegen haar eigen veroordeling.

Baldwin verscheen gisteren voor de rechter tijdens een hoorzitting voorafgaand aan het proces. De rechter oordeelde toen dat de rol van Baldwin als coproducent van Rust niet relevant is voor het proces. Dat was een gevoelige nederlaag voor de aanklagers, die wilden aantonen dat Baldwin als producent een speciale verantwoordelijkheid had voor de veiligheid op de set.

Veel tijd voor juryselectie

Tientallen potentiële juryleden worden vandaag voorafgaand aan de ondervraging naar de rechtszaal gebracht. Verwacht wordt dat de zaak negen dagen gaat duren, maar het kan zijn dat de juryleden er langer over doen om tot een oordeel te komen.

De twaalf juryleden die geselecteerd moeten worden, zullen afkomstig zijn uit Santa Fe County, waar de film werd opgenomen. Verwacht wordt dat de juryselectie de hele dag in beslag neemt. In dat geval volgen de openingsverklaringen van de aanklager en de verdediging morgen.