Slechte zorg, geen geld, ruziënde bestuurders: opkomst en ondergang van Co-Med

Bronnen binnen het bedrijf, van arts tot medewerkers rondom de directie, zeggen dat er onduidelijkheid is over de financiën. Guy Schulpen stelt dat ook binnen het bestuur onduidelijkheid was, al kan hij daarover geen documenten leveren. Vroemen, die over de financiën ging, zegt in een reactie dat "niemand onjuist is voorgelicht en daarover is dus ook niet eerder geklaagd".

Het doek valt

Begin dit jaar vertrekken Guy Schulpen en Caro van Uden. "Het doel is duidelijk niet gehaald", zegt Schulpen. Hij denkt dat er nog steeds ruimte is voor meer efficiëntie in de huisartsenzorg. Volgens Schulpen heeft het falen van Co-Med vooral te maken met weerstand in de huisartsenwereld en negatieve publiciteit, waardoor artsen er niet meer willen werken.

De signalen van de inspectie en het omvallen van het dochterbedrijf maken zorgverzekeraars ongerust. Een noodplan moet ervoor zorgen dat ruim 50.000 patiënten niet zonder huisarts komen te zitten, als het bedrijf omvalt.

Halverwege juni zetten de zorgverzekeraars de samenwerking stop en draaien ze de geldkraan dicht. Co-Med valt niet meer te redden. De praktijken sluiten en in een mail aan het personeel zegt Vroemen dat hij de salarissen niet betaalt. Twee dagen later vraagt hij faillissement aan.

Co-Med, de zelfverklaarde oplossing voor het huisartsentekort, heeft de problemen in de sector alleen maar groter gemaakt.