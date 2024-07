Rouw in Kyiv, Zelensky wil ruimer mandaat voor tegenaanvallen in Rusland

In de Oekraïense hoofdstad Kyiv wordt gerouwd na de grootschalige Russische aanval van gisteren. Vlaggen hangen halfstok, evenementen zijn verboden. Uit het puin van een beschadigd huis werd vannacht nog het lichaam van een vermiste jongen geborgen.

In Kyiv zelf vielen door de aanvallen zeker 27 doden en meer dan honderd gewonden, onder meer bij het grootste kinderziekenhuis van het land. Ook vanochtend nog werd onder het puin van een vleugel van het complex gezocht naar slachtoffers. In het hoofdgebouw van tien verdiepingen zijn de ramen weggeslagen, de ic en operatiekamers zijn beschadigd.

"Onder de slachtoffers zijn Oekraïnes ziekste kinderen", zei Volker Türk, de VN-mensenrechtencommissaris. Volgens Türk zag een VN-team kort na de aanval hoe kinderen met kanker in de buitenlucht moesten worden behandeld.

Rusland voerde ook aanvallen uit in andere regio's van Oekraïne, onder meer in de zuidelijke regio Dnipropetrovsk en in Kryvy Rih. In die laatste stad, de geboorteplaats van president Zelensky, kwamen tien mensen om het leven.

Supersonische wapens

Naar aanleiding van de Russische aanvallen komt later vandaag de VN-Veiligheidsraad in New York bijeen. Dat gebeurt mede op verzoek van Zelensky, die zei dat de luchtaanvallen een bevestiging zijn van Ruslands "gruwelijke wreedheid". Volgens hem heeft Rusland meer dan veertig raketten afgevuurd op zijn land.

De Oekraïense luchtmacht zegt dat er ook supersonische wapens zijn ingezet. Dat zijn de meest geavanceerde wapens die Rusland bezit, ze kunnen tien keer sneller dan het geluid vliegen waardoor ze moeilijk zijn te onderscheppen.

Rusland houdt intussen vol dat het alleen militaire doelen heeft getroffen, een claim die ook in het verleden steevast werd gedaan bij aanvallen waarbij burgerdoelen waren geraakt. Volgens het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid zijn sinds de Russische invasie in februari 2022 meer dan 1600 ziekenhuizen, klinieken en andere medische faciliteiten beschadigd en meer dan 200 zijn er helemaal vernietigd.

Russische Ch-101-kruisraket

Woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vanochtend dat het ziekenhuis in Kyiv was getroffen door een Oekraïense raket, maar leverde daar verder geen bewijs voor.

De Oekraïense geheime dienst SBU zegt dat er "onweerlegbaar bewijs" is gevonden dat Rusland verantwoordelijk is. Op de plek van de inslag zijn delen van een Russische Ch-101-kruisraket gevonden. Ook de aard van de inslag en onderzoek naar de route die raketten hebben afgelegd, tonen volgens de SBU aan dat Rusland erachter zit. De Oekraïense luchtafweer zou elf van in totaal dertien van deze raketten hebben neergehaald.

Volgens de mensenrechtenmissie van de Verenigde Naties in Oekraïne (HRMMU) is een Russische aanval op het ziekenhuis inderdaad waarschijnlijk. Het pand is hoogstwaarschijnlijk direct getroffen door een raket, niet door luchtafweer, zegt Danielle Bell, het hoofd van de missie op basis van beelden en onderzoek ter plekke.